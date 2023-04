Senza dimora trovato morto sotto le Due Torri a Bologna

Poco prima delle 10 di questa mattina un uomo di 59 anni, senza dimora, è stato trovato morto sotto ai portici di via Rizzoli. Sono stati i dipendenti del negozio "Coin", di fronte al quale si trovava l'uomo, ad averlo notato e ad aver chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e una volante della polizia. La morte sarebbe riconducibile a un malore. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo viveva in strada da tempo, aveva rifiutato di entrare nel piano freddo organizzato dal Comune per l'inverno e si comportava in modo aggressivo con gli operatori.

Inoltre, nel 2022 aveva ricevuto una diffida dall'accesso alle strutture a bassa soglia a causa di alcuni episodi di violenza che aveva commesso. Soffriva di problemi di salute mentale e aveva anche alcune dipendenze. Nell'ultimo periodo le sue condizioni di salute si erano aggravate. (ANSA).