Guida con tasso alcol 6 volte limite e fa incidente, denunciata

(ANSA) - BOLOGNA, 07 APR - Si è messa al volante, alle tre del pomeriggio, con un tasso alcolico di 3,08 g/l, ossia sei volte superiore a quello consentito, ha perso il controllo del mezzo che guidava, ha centrato due auto in sosta e, uscendo di strada, è finita su un marciapiede. Protagonista della vicenda - accaduta martedì in via Giovagnoli a Coriano, nel Riminese - una donna di 48 anni denunciata con l'accusa di guida in stato di ebbrezza, con l'aggravante di aver provocato un sinistro stradale.

Gli agenti del Corpo intercomunale di Polizia locale di Riccione, Misano Adriatico e Coriano, giunti sul posto, dopo avere sottoposto la 48enne alla prova etilometrica, hanno ritirato la patente alla guidatrice e sequestrato il veicolo.

