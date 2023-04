Crolla silos di mangimi e investe un'auto, tre morti

Sono tre fratelli marocchini, due minorenni di 14 e 10 anni, e una ragazzina di 18 anni, i giovani morti nell'incidente che si è verificato nel piazzale di una azienda agricola nelle campagne di Santa Maria nuova di Bertinoro, in provincia di Forlì. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri la 18enne era alla guida della vettura che avrebbe urtato uno dei sostegni del silos, pieno di mangime, facendolo crollare addosso all'auto nella quale erano a bordo i due fratellini. I tre ragazzini vivevano a Meldola (Forlì).

La ragazza 18enne morta insieme ai suoi due fratelli di 14 e 10 anni andando a sbattere contro un silos in provincia di Forlì, aveva da poco preso il foglio rosa. A quanto si apprende, secondo una prima ricostruzione sembra che la giovane si stesse esercitando a guidare nel piazzale dell'azienda agricola, dove lavora un parente come custode, e aveva fatto salire a bordo i due fratelli più piccoli. Durante una manovra l'auto avrebbe urtato il silos, grande oltre 20 metri cubi, che poi ha travolto il mezzo uccidendo i tre. Sono in corso le operazioni dei vigili del fuoco per rimuovere il silos e il mangime che ha sommerso la vettura e recuperare i tre corpi.