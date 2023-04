A Ferrara torna 'Restauro', il Salone dei Beni culturali

(ANSA) - FERRARA, 07 APR - Ferrara torna, dal 10 al 12 maggio, capitale internazionale dei beni culturali grazie a 'Restauro-Salone Internazionale dei Beni Culturali e Ambientali, dei Musei e delle Imprese', per conoscere le ultime novità del settore con particolare riguardo all'innovazione dei materiali, ai software e alle nuove tecnologie, all'impiantistica, allo sviluppo sostenibile ed ecologico, al restauro architettonico e archeologico. Il salone, alla 28/a edizione nel quartiere fieristico, si conferma punto di riferimento a livello mondiale nel settore dei beni culturali e luogo d'incontro di un mondo fatto di aziende, istituzioni e ricerca che contribuiscono alla tutela della storia e alla valorizzazione della cultura tangibile.

Prosegue, ulteriormente potenziata, la collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale, Agenzia Ice, con oltre 50 delegati da otto Paesi, mentre le aziende espositrici potranno usufruire di una piattaforma per organizzare e pianificare gli incontri B2B, promuovendo le varie forme di eccellenza della tradizione, expertise e tecnologia italiana.

Assorestauro - associazione italiana per il restauro architettonico, artistico, urbano - sarà presente con le proprie aziende associate, tra le quali produttori di materiali, attrezzature e tecnologie, fornitori di servizi e imprese specializzate. Novità di questa edizione è un Advisory Board, un Tavolo Tecnico Operativo composto da realtà e professionisti che sono massima espressione delle attività di tutela, recupero e conservazione dei Beni culturali e ambientali, "per favorire la condivisione delle opportunità e le interlocuzioni fra gli stakeholders che compongono la filiera". Confermata inoltre la presenza del Comitato Tecnico-Scientifico del Salone del Restauro, un team di esperti che promuovono l'innovazione nel mondo del restauro artistico e architettonico Made in Italy.

Ricco pure il palinsesto dei convegni, su "Archeologia e Restauro", "Il patrimonio culturale come risorsa strategica per la transizione ecologica", mentre il Comune di Ferrara presenterà il restauro di Palazzo Diamanti. (ANSA).