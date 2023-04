Possibile rave party, la prefettura di Modena avvia controlli

(ANSA) - MODENA, 06 APR - Possibile rave party a Modena e il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, riunitosi oggi nella prefettura della città emiliana, intensifica i controlli nella zona di Ponte Alto, tra i comuni di Modena e Campogalliano, durante il periodo delle festività pasquali. A farlo sapere, in una nota, è la stessa Prefettura che spiega di aver attivato un monitoraggio, a seguito di informazioni acquisite in maniera informale, in merito a un possibile raduno di giovani in violazione della normativa vigente.

Per questo motivo "pur non essendo stati rilevati riscontri concreti", sono stati attivati canali informativi da parte di polizia postale e Digos e sono stati disposti servizi di controllo del territorio, sia nella zona interessata sia nelle zone di accesso limitrofe, a cura della polizia di Stato, di carabinieri, Guardia di Finanza e anche con rinforzi messi a disposizione dal ministero dell'Interno. In campo anche la polizia stradale, soprattutto ai caselli, e quella ferroviaria.

La polizia locale effettuerà le necessarie verifiche per prevenire l'eventuale utilizzo di capannoni abbandonati presenti nella zona.

Proprio Modena, lo scorso Halloween, è stata teatro, nella zona di Modena nord, di un rave party, con relativo sgombero, che ha richiamato persone da tutta Europa e sempre Campogalliano, in un ex magazzino, è stato il luogo scelto per un altro rave party nel febbraio del 2022. (ANSA).