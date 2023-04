Lepida Tv, nel palinsesto l'intervista a Manuel Agnelli

"E' impossibile essere David Bowie. Per rendere di nuovo vivo qualcosa bisogna avere il coraggio di essere se stessi". C'è anche l'intervista al cantante degli Afterhours, Manuel Agnelli - protagonista di 'Lazarus', lo spettacolo in scena nei teatri dell'Emilia-Romagna - tra i nuovi contributi video di Lepida TV, la piattaforma on demand che racconta la regione.

Nel palinsesto le 14 playlist tematiche si arricchiscono di oltre 30 nuovi prodotti audiovisivi realizzati dagli assessorati e le agenzie regionali. Oltre alle interviste ai protagonisti e al regista dello spettacolo 'Lazarus di David Bowie', nella categoria 'Arte e Cultura' sono disponibili anche alcuni speciali, sempre realizzati dall'assessorato regionale alla Cultura, dedicati alle grandi produzioni cinematografiche sostenute dalla Regione come 'Le pupille', il cortometraggio di Alice Rohrwacher presentato agli Oscar come Best Live Action Short Film.

Continua poi la consueta pubblicazione delle puntate di 'Viralissima International', il festival musicale digitale realizzato in collaborazione con Ater Fondazione e LepidaTV.

Nella categoria 'Raccontando', sono disponibili dieci nuovi documentari della piattaforma 'Documentando', l'archivio del documentario italiano, realizzato dall'associazione D.E-R Documentaristi Emilia-Romagna.

A partire da sabato 8 aprile, riparte la programmazione di 'Sul filo del tempo', il format dell'Università di Bologna sviluppato in collaborazione con Lepida TV e il Master in Giornalismo dedicato ai libri di storia. La terza stagione conta otto puntate che saranno diffuse ogni sabato alle 18.30, sul palinsesto live di LepidaTv www.lepida.tv e su Smart Tv al canale 80 del digitale terrestre. (ANSA).