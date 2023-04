La raffinatezza pittorica di Armodio in mostra a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 06 APR - Spunti rinascimentali e visioni surreali: sono i tratti distintivi delle opere di Vilmore Schenardi, in arte Armodio, la cui eleganza esecutiva e la raffinatezza della tecnica pittorica gli sono valsi la definizione di "maestro della perfezione". Da oggi al 18 aprile, con ingresso gratuito dalle 9 alle 18 dal lunedì al venerdì, l'artista piacentino espone negli spazi dell'Assemblea legislativa, in viale Aldo Moro a Bologna. La mostra, dal titolo evocativo "La bottega delle meraviglie. Omaggio al maestro della perfezione", è curata da Silvia Bonomini.

"È un privilegio ospitare le opere di un artista come Armodio che ha contribuito a scrivere una pagina importante dell'arte moderna e che ha fatto della sua vita un'opera, grazie ai tanti successi nazionali e internazionali. Le sue opere affascinano per la ricchezza di simbologia, magia e mistero", ha commentato il consigliere questore dell'Assemblea legislativa Giancarlo Tagliaferri inaugurando la mostra. "Ho esposto le mie opere ovunque - ha sottolineato l'artista - ma è la prima volta che ho l'occasione di vedere i miei dipinti in una mostra pubblica allestita nella mia regione. Di questa opportunità sono grato all'Assemblea legislativa. Mi sono avvicinato all'arte fin da piccolo e ho avuto la fortuna di collaborare con le più importanti gallerie d'arte in Italia e nel mondo. Sono colpito ogni volta che sento dire da critici ed esperti del settore che la mia produzione artistica si caratterizza per una perfezione esecutiva che richiama le botteghe rinascimentali". (ANSA).