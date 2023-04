A Cesena salvati due vitelli bloccati in un canale

(ANSA) - CESENA, 06 APR - Si sono concluse nella notte a Borghi, comune dell'Appennino cesenate, le non facili operazioni di salvataggio di due vitelli iniziate nel pomeriggio di ieri.

Una squadra del distaccamento Vigili del fuoco di Cesena è intervenuta in seguito alla segnalazione da parte di un allevatore della zona i cui vitelli erano accidentalmente finiti incastrati in un vecchio canale di scolo lungo diversi metri, non riuscendo più ad uscire. I pompieri sono riusciti a raggiungere gli animali e insieme a personale veterinario, grazie anche all'utilizzo di una escavatore per ridurre il dislivello e la pendenza che bloccavano i vitelli e dopo diverse ore di duro lavoro, a trarli in salvo in buono stato di salute.

(ANSA).