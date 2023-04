Uccisa a Faenza, confermati entrambi gli ergastoli

Le richieste delle difese di rinnovare parte dell'istruttoria sono state respinte. E al sicario reo confesso sono state concesse le attenuanti generiche legate alla collaborazione offerta agli inquirenti, ma sono state ritenute di valore minore rispetto alle contestate aggravanti. Per queste ragioni, dopo un'ora e mezza di camera di consiglio, la Corte d'Assise d'Appello di Bologna ha confermato le condanne all'ergastolo già inflitte in primo grado a Ravenna per l'omicidio di Ilenia Fabbri, la 46enne di Faenza, nel Ravennate, sgozzata nel suo appartamento il 6 febbraio 2021.

Entrambi gli imputati sono rimasti in silenzio dopo la lettura del verdetto e sono stati riaccompagnati dalla polizia penitenziaria nelle loro carceri, rispettivamente Ravenna e Reggio Emilia. Gli imputati sono Pierluigi Barbieri, considerato il sicario e Claudio Nanni, ex marito della vittima. (ANSA).