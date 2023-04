Serie A: Di Bello arbitra Lazio-Juve, Lecce-Napoli a Manganiello

(ANSA) - ROMA, 05 APR - Sarà l'arbitro Di Bello di Brindisi a dirigere la partita Lazio-Juventus, big match della 29/a giornata di Serie A, in programma sabato 8 aprile alle 20.45.

Sarà invece Manganiello di Pinerolo ad arbitrare Lecce-Napoli, venerdì 7 alle 19, mentre Salernitana-Inter, in programma lo stesso giorno alle 17, è stata affidata a Fabbri di Ravenna.

Sempre venerdì si giocherà, alle 21, anche Milan-Empoli, che sarà arbitrata da Marcenaro di Genova. E' stato invece designato Colombo di Bergamo per Torino-Roma, sabato alle 18.30. Queste le altre designazioni: Udinese-Monza: Massimi di Termoli; Fiorentina-Spezia: Dionisi dell'Aquila; Atalanta-Bologna: Orsato di Schio).

Sampdoria-Cremonese: Doveri di Roma; Verona-Sassuolo: Fourneau di Roma. (ANSA).