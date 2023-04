Lepore: a Bologna 10mila alloggi nei prossimi 10 anni

(ANSA) - BOLOGNA, 05 APR - "Oggi presentiamo un piano da 10mila alloggi che si liberano o si realizzano grazie a un investimento straordinario". Così Matteo Lepore, sindaco di Bologna, a margine dell'evento "Abitare, salute e conoscenza per la Grande Bologna" in corso all'Opificio Golinelli, dove il Comune presenta il nuovo piano per l'abitare.

I 10mila alloggi citati dal sindaco sono suddivisi in 3 parti diverse. L'amministrazione investirà 200 milioni di euro "per realizzare o recuperare almeno 3mila alloggi da qui ai prossimi anni per le fasce sociali più marginali, per gli studenti, per le famiglie e per chi viene a Bologna e cerca una casa ad un affitto convenzionato", ha aggiunto Lepore. Inoltre, il sindaco ha annunciato che l'amministrazione vuole anche realizzare circa 2mila alloggi - da realizzare con privati, università e Regione - per le "alte professionalità".

"L'Emilia-Romagna ha introdotto una legge per attirare talenti, abbiamo il Tecnopolo e tante imprese che aprono - ha sottolineato - abbiamo bisogno di abitazioni per queste persone che hanno bisogno di inserirsi nei nostri quartieri e che possono spendere qualcosa in più".

Infine, l'ultima parte del piano riguarda la possibilità di realizzare altri 5mila alloggi nel mercato privato. "Grazie alle regole urbanistiche nuove una parte dell'edificato che i privati realizzeranno potrà servire per l'edilizia residenziale sociale - ha concluso il sindaco - quindi è un obbligo di impegno a intervenire quando si vuole realizzare un edificio privato, dando risorse al Comune o intervenendo direttamente. Con le risorse che riceveremo creeremo un fondo per l'abitare, che ci permetterà di finanziare la parte sociale e i 3mila alloggi per le fasce sociali marginali saranno in parte finanziati dai privati e in parte dai fondi diretti". (ANSA).