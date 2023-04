Università: rettrice Ferrara, costante impegno per l'inclusione

Supporto psicologico agli studenti, parità di genere, ricerca, sguardo rivolto al mondo e ai diritti. Sono alcuni degli argomenti toccati dalla rettrice di Ferrara Laura Ramaciotti, nella sua relazione per l'inaugurazione dell'anno accademico alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del ministro per l'Università Anna Maria Bernini. "La nostra università - ha ricordato - ha attivato fin dal primo periodo di emergenza pandemica il servizio di counseling psicologico 'Da soli mai'.

Un servizio gratuito rivolto a tutti i nostri iscritti, compresi dottorandi e specializzandi, e aperto tutto l'anno, perfino nei periodi di festività tramite la modalità online".

Inoltre, "l'Università di Ferrara è costantemente impegnata a valorizzare tutte le iniziative che, nei differenti ambiti disciplinari, riguardano l'inclusione e la parità di genere, eliminando, insieme alle barriere di natura architettonica, anche quelle didattiche o psicologiche. In particolare, ma non solo, nelle cosiddette discipline Stem, che vedono già Unife tra i primi 10 Atenei in Italia per iscrizioni di studentesse nei corsi di studio scientifici, con una percentuale pari al 58,5".

Unife, ha sottolineato, ha fatto da apripista nell'ambito accademico italiano "creando nel 2018 il primo ed unico Centro universitario di studi sulla Medicina di Genere".

Sul fronte ricerca "l'Ateneo ha visto ben tre dipartimenti vincere la selezione dei cosiddetti Dipartimenti d'Eccellenza, con un finanziamento complessivo superiore ai 21 milioni di euro, oltre ai die sul bando Prin".

E poi coscienza civile e diritti fondamentali da coltivare, "come la manifestazione del proprio pensiero, il rifiuto di ogni forma di discriminazione, il rispetto per l'altro, la libertà di insegnamento" che "noi diamo per acquisiti e scontati, mentre in tante parti del mondo sono ancora negati. Pensiamo alle donne che in Iran lottano per la libertà, alle ragazze che in Afghanistan combattono per poter studiare. Pensiamo a tutti i giovani che in questo momento sono vittime dei tanti teatri di guerra". (ANSA).