Ritornano nel Bolognese i sentieri di 'Trekking col treno'

Riparte sabato 8 aprile per proseguire fino a domenica 17 dicembre lo storico appuntamento con Trekking col Treno: un ricco calendario di 43 escursioni lungo i sentieri del territorio bolognese, da quelli più conosciuti ad altri ancora poco noti, da scoprire a piedi (o in bicicletta) e da raggiungere con il treno e, a volte, con il bus, in un'ottica di eco-sostenibilità dei trasporti.

Trekking col treno è un progetto coordinato dal Territorio turistico Bologna-Modena che ne cura e finanzia la promozione.

Le escursioni sono possibili grazie all'impegno volontario di tanti soci del Cai che studiano i percorsi e accompagnano gli escursionisti. Partner dell'iniziativa sono Trenitalia-Tper, che fornisce supporto sul trasporto pubblico ferroviario, Tper che gestisce il trasporto pubblico locale su gomma, Bologna Welcome che coordina la piattaforma di prenotazione e Apt Servizi che concorre alla comunicazione dell'iniziativa.

L'edizione 2023 di Trekking col treno presenta una novità: la raccolta fondi per il completamento, la pulitura, il recupero e la manutenzione del sentiero 063, il percorso che, dalla zona Sterlina di Lagaro, nel comune di Castiglione dei Pepoli, porta fino alla Collina di Monteacuto Ragazza, frazione del comune di Grizzana Morandi. Il Cai, per documentare il recupero e la manutenzione del sentiero 063, ambienta su questo percorso sia il primo appuntamento, l'8 Aprile, sia l'ultimo del 17 Dicembre, affinché i partecipanti possano constatare direttamente i lavori compiuti.

Due euro della quota di partecipazione ai trekking verranno destinati a un fondo dedicato a questa attività straordinaria sul sentiero 063. (ANSA).