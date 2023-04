Rimini omaggia Battisti, intitolata rotatoria Piazzale Fellini

Sarà intitolata a Lucio Battisti - considerato uno tra i maggiori cantautori italiani di sempre - la rotatoria davanti al 'Parco Fellini' e al Grand Hotel, caro al Maestro del Cinema, nel cuore della marina di Rimini, città in cui l'artista aveva preso casa, insieme alla moglie Grazia Letizia Veronese e al figlio Luca. Oltre a Battisti, la città romagnola, ha deciso di rendere omaggio ad altre 10 figure a partire da Carlo Alberto Rossi, musicista che ha collaborato con cantanti come Mina, Milva e Mia Martini cui sarà dedicato - sempre sulla marina - il tratto del Parco del Mare, da piazzale Marvelli a Piazzale Benedetto Croce.

Tra le altre persone cui la commissione toponomastica del Comune ha intitolato una spazio cittadino, spiccano Lina Merlin, madre Costituente e prima senatrice donna nella storia italiana; il sovrintendente della Polizia di Stato Antonio Mosca, caduto in servizio per mano della banda Uno Bianca e decorato con la medaglia d'oro al valor civile; la giornalista e scrittrice Oriana Fallaci e Enzo Tortora, giornalista, autore e presentatore televisivo, vittima di uno dei più clamorosi errori giudiziari delle storia italiana. (ANSA).