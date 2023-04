Piromane denunciato per aver bruciato 28 auto

(ANSA) - VERANO BRIANZA, 04 APR - Un uomo di 39 anni è stato denunciato dai carabinieri per dato fuoco a 28 auto, tra cui tre della Polizia Locale in diverse località lombarde: Gli episodi si sono verificati a Verano Brianza (Monza), tra Giussano e Verano (Monza), Carugo e Mariano Comense (Como), nell'aprile dello scorso anno.

L'uomo, di origini calabresi, da tempo trasferito in Brianza e che non ha un domicilio noto, ha ricevuto la notifica nel carcere di Rimini, dove è detenuto per aver dato fuoco ad altre sette auto.

Grazie alle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza delle zone colpite dal piromane, i carabinieri sono riusciti a identificarlo.

E' stato ripreso mentre si allontanava in sella a una bicicletta, la notte del suo ultimo colpo a Giussano.

Pluripregiudicato per estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, furto, maltrattamenti in famiglia e numerosi altri reati, il 39 enne era stato a suo tempo rintracciato in un'abitazione con ancora addosso i vestiti utilizzati per dare fuoco alle auto.

In seguito alle indagini è stato riconosciuto responsabile anche degli altri incendi. (ANSA).