Oksana Lyniv e Valery Sokolov in concerto a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 04 APR - È stato definito dalla Bbc "una coinvolgente combinazione di seta e acciaio" e nel 2005, a soli diciannove anni, ha vinto il Concorso Internazionale George Enescu di Bucarest: il trentaseienne violinista ucraino Valeriy Sokolov sarà il solista del concerto della stagione sinfonica del Teatro Comunale di Bologna in programma il 7 aprile alle 20.30 all'Auditorium Manzoni, diretta da Oksana Lyniv, sua connazionale.

Per il ritorno con l'Orchestra bolognese, dopo il debutto del settembre 2020 al PalaDozza, Sokolov interpreta due pagine del Novecento come il Concerto funebre del compositore tedesco Karl Amadeus Hartmann, scritto allo scoppiare della Seconda Guerra Mondiale, e il Concerto N. 3 per violino e orchestra di Jevhen Stankovyc, pluripremiato compositore ucraino ottantunenne, che per Sokolov ha anche scritto un concerto nel 2014 e una sonata nel 2017.

E' ormai una tradizione per Oksana Lyniv inserire nei suoi programmi pagine di compositori ucraini per far conoscere e diffondere la musica della sua nazione ancora afflitta dalla guerra. Abbozzato nel 1939 col titolo Musik der Trauer ("musica del lutto"), e intriso di tristezza e dolore a causa del dilagare del regime nazista, il Concerto funebre fu così ribattezzato nella revisione fatta da Hartmann nel 1959. Suona come un messaggio di speranza il celebre Corale finale del quarto movimento, basato sul canto rivoluzionario russo "Vittime immortali" che il compositore aveva conosciuto grazie al suo mentore, il direttore d'orchestra Hermann Scherchen. Decano della musica ucraina contemporanea, appartenente alla corrente "Onda neofolclorica", Stankovyc scrisse il suo Terzo Concerto per violino nel 1982 con l'intento di valorizzare le potenzialità lirico-espressive del violino fin dal primo movimento Lento, mantenendo un dialogo in costante equilibrio con l'orchestra.

Il Coro del teatro, preparato da Gea Garatti Ansini, si affianca all'Orchestra nell'ultimo brano della serata: la Suite dal Parsifal di Richard Wagner nell'arrangiamento realizzato da Claudio Abbado per la Filarmonica di Berlino, scegliendo estratti dal terzo atto dell'opera. (ANSA).