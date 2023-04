Mattarella, università sono il fondamento dell'integrazione

(ANSA) - FERRARA, 04 APR - "Le università - a partire da quelle più antiche come quella di Ferrara - hanno contribuito a costruire la spina dorsale della nostra Europa perché hanno eretto a metodo il dialogo e lo scambio di conoscenze, ponendo, in questo modo, le fondamenta dell'integrazione". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un testo pubblicato dalla Nuova Ferrara in occasione della visita del Capo dello Stato, che in mattinata partecipa all'inaugurazione dell'anno accademico di Unife, nel 632/o della sua fondazione, al Teatro comunale.

"Sono lieto di essere nuovamente in questa città, ricca di storia, monumenti e cultura. La sua università è luogo antico e alto - dice ancora Mattarella - dove la cultura rinascimentale ha creato un legame indissolubile con la città. La storia dell'Ateneo è di grande valore e racconta di un costante investimento della città sul futuro. Da secoli vi si preparano i giovani e oggi, in quest'antica Università, ragazze e ragazzi si formano per affrontare la complessità, in uno scambio costante tra conoscenza e vivere civile".

"Un rapporto intenso quello dell'Ateneo con il territorio - prosegue il presidente - che, dalla presenza di insigni docenti e di giovani promettenti, trae ispirazioni per disegnare il futuro senza chiudersi nel glorioso passato, ma investendolo nel tempo presente". E ancora: "In questa splendida città si respira cultura, che, assicurando conoscenza, resta il miglior antidoto alla prevaricazione e alla violenza".

La familiarità con la conoscenza, conclude il capo dello Stato, "é patrimonio anche della redazione della 'Nuova Ferrara' alla quale auguro buon lavoro, salutando l'impegno di quanti, ogni giorno, da 34 anni, raccontano su queste pagine la Città e la sua Università". (ANSA).