Mattarella a Ferrara per l'apertura dell'anno accademico

(ANSA) - FERRARA, 04 APR - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato al Teatro comunale di Ferrara dove partecipa all'inaugurazione dell'anno accademico 2022-23 di Unife, il 632/o dalla sua fondazione. Il capo dello Stato è stato accolto dall'esecuzione dell'inno nazionale.

Oltre alla relazione della rettrice Laura Ramaciotti, interviene la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, mentre la prolusione è affidata a Patrizio Bianchi, ex ministro, già rettore e professore emerito di Unife, sulla figura di Nicolò Copernico, che nel 1503 si laureò in Diritto canonico a Ferrara.

Presenti in platea anche l'ex premier Romano Prodi - che prima dell'inizio della cerimonia ha dialogato a lungo con l'ex ministro della Cultura Dario Franceschini, ferrarese - il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi e presidente della fondazione Ferrara Arte, il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, il sindaco Alan Fabbri, poi Moni Ovadia, direttore generale del Teatro comunale e il vescovo Gian Carlo Perego. (ANSA).