L'assemblea di Cassa Ravenna approva il bilancio 2022

(ANSA) - ROMA, 04 APR - Via libera dall'assemblea della Cassa di Ravenna spa, capogruppo dell'omonimo gruppo bancario, ai risultati individuali della Cassa e consolidati di gruppo del bilancio 2022. La capogruppo ha riportato un utile in crescita a 28,065 milioni di euro (+41,82%). I soci hanno anche deliberato la distribuzione di un dividendo aumentato, nella forma di un'azione ogni 35 possedute o, a richiesta di ciascun socio, in contanti, di 44 centesimi di euro (lordi) per azione. Quasi la metà dell'utile netto distribuito andrà alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna per iniziative sociali.

Il presidente Antonio Patuelli nelle sue considerazioni durante l'assemblea ha affermato che la "Cassa di Ravenna, autonoma, privata ed indipendente, rifiuta il cinismo, l'economia priva di etica, l'usura, l'avidità e l'assenza di memoria, persegue con spirito imprenditoriale, rigore morale e costanza questi fondamentali metodi e obiettivi strategici, per sostenere le imprese e le famiglie pur nelle difficoltà di ogni genere e per favorire tutte le possibilità di cospicua e stabile ripresa per una nuova fase di crescita sostenibile dello sviluppo e dell'occupazione".

"La nostra bussola - aggiunge - è l'intransigenza morale nell'economia di mercato regolata, nella società aperta, per la crescita economica, sociale e civile, con alti principi etici che debbono caratterizzare ogni attività economica. Le banche più eticamente orientate sono anche più resilienti alle crisi. È interesse di tutti abbattere la povertà anche nelle economie più avanzate, con lo sviluppo inclusivo, sostenibile e lungimirante, con più qualificazione professionale, più occupazione e più garanzie sociali". (ANSA).