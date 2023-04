In E-R un corso formare esperti in cybersicurezza nella P.A.

(ANSA) - BOLOGNA, 04 APR - Un corso tecnico superiore per formare tecnici esperti in cybersicurezza nella pubblica amministrazione. Il percorso di formazione, presentato questa mattina a Bologna nella sede di Lepida SpcA, è iniziato il 30 marzo e avrà durata biennale: sono state oltre 70 le candidature, ma sono state selezionate 25 persone, provenienti principalmente dalla provincia di Bologna, che hanno un'età media di 27 anni.

La direzione scientifica del corso - alla cui realizzazione ha collaborato anche l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) - è stata affidata al professor Michele Colajanni. Il corso - finanziato dalla Regione con 300mila euro e promosso da Fondazione istituto tecnico superiore tecnologie industrie creative (Fitstic) - si svolgerà nei locali di Lepida SpcA e prevede degli stage finalizzati all'inserimento nel mondo del lavoro e nelle oltre 2mila ore di lezione previste gli studenti impareranno a trattare tecnologie come l'autenticazione e le applicazioni della crittografia, le metodologie di progetto e sviluppo di software sicuro e di testing e la "vulnerability assessment" e "penetration testing".

L'avvio del percorso di formazione è stata l'occasione per la sigla di un protocollo d'intesa adottato da Regione, Comune e Città metropolitana di Bologna, Comune di Imola e Lepida SpcA che ha l'obiettivo di indire un concorso congiunto per inserire nei propri organici esperti in "sicurezza per applicazioni e infrastrutture informatiche nella pubblica amministrazione". Il possesso del diploma Its sarà un requisito necessario per partecipare. "Se vogliamo crescere come numeri dobbiamo far sapere che il mercato del lavoro ha bisogno di queste capacità operative e di queste pprofessionalità", ha detto Paolo Atzeni, delegato dell'Acn. (ANSA).