Il Quartetto Leonardo a Bologna per Conoscere la Musica

(ANSA) - BOLOGNA, 04 APR - Il Quartetto Leonardo, formato dai violinisti Sara Pastine e Fausto Cigarini, dal violista Salvatore Borrelli e dal violoncellista Lorenzo Cosi, ha solo quattro anni di vita ma è già considerato una delle migliori formazioni italiani nel mondo: domani, 5 aprile alle 20,30 suonerà nella Sala Biagi di via Santo Stefano 119 a Bologna per la stagione di Conoscere la Musica.

Formatosi con la Paola Besutti, il Quartetto Leonardo nel dicembre 2022 ha conseguito il Master in Kammermusik presso l'Universität der Künste di Berlino studiando con l'Artemis Quartett. Caratterizzati da un'esemplare compattezza sonora e da un notevole affiatamento musicale, i quattro del Leonardo hanno bruciato le tappe suonando subito con Rai, Mantova Chamber Music Festival, Ravenna Festival, Festival delle Cinque Terre, I Concerti del Quirinale, Accademia Chigiana e collaborando, per esempio, con il pianista Alessandro Taverna, il clarinettista Fabrizio Meloni, gli scrittori-musicologi Sandro Cappelletto e Giovanni Bietti e gli attori Marion D'Amburgo e Luigi Lo Cascio.

Nel 2021 hanno vinto il XXXX Premio "F. Abbiati" della critica musicale italiana. Per il debutto bolognese, il Quartetto Leonardo ha scelto un programma di grande impegno artistico che si apre con il meraviglioso Quartetto N. 9 di in do maggiore Op.

59 N. 3 di Beethoven, il terzo e forse più noto dei cosiddetti tre "Quartetti Razumovsky" pubblicati nel 1808 e dedicati al Conte Razumovsky. A seguire il rarissimo Primo Quartetto in sol minore Op. 13 di Carl Nielsen (1865-1931), il più noto compositore danese, prolifico autore di musiche sinfoniche.

Composto nel biennio 1887-88, il brano è fortemente influenzato dall'elemento russo e contiene temi e movenze tipiche zingaresche. Chiude il programma il grandioso Terzo Quartetto in fa maggiore Op. 73 di Dimitri Shostakovich, scritto subito dopo la fine della seconda guerra mondiale, nel 1946, quando il compositore avena quarant'anni. Il lavoro è dedicato ai membri del leggendario Quartetto Beethoven che lo eseguì a Mosca il 16 dicembre 1946, nel 176esimo anniversario della nascita di Beethoven. (ANSA).