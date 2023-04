Distrutto con la vernice il murales con l'uomo che allatta

(ANSA) - RIMINI, 04 APR - "Rimini è e sarà sempre una città libera". Con queste parole il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad dà notizia dell'imbrattamento con vernice bianca avvenuto nella notte in via Savonarola ad opera di ignoti che hanno così cancellato il recentissimo murales che ritrae un uomo che allatta. L'opera era stata duramente criticata da un consigliere leghista.

"Le sentinelle della libertà hanno provveduto alla liberazione di Rimini passando una mano di vernice bianca", è il commento sarcastico del primo cittadino. Ma "con questo atto hanno per sempre reso immortale l'uomo che allatta", "lo hanno direttamente elevato alla permanenza permanente", aggiunge.

Il primo cittadino, in un post sui social, afferma di provare "umana pietà per queste povere persone, per la vita che fanno: il bianco della loro vernice è l'assenza di colore della loro vita". E assicura che "verranno fatte le immagini per individuare i responsabili", ma "il punto non sono le indagini", è un altro, precisa: "Uno spazio bianco è come una pagina che attende sempre di essere riempita delle idee e dei desideri delle persone". (ANSA).