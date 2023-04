Cosmesi in farmacia vale 2mld nel 2022, previsto +3,2% nel 2023

(ANSA) - MILANO, 04 APR - In Italia il valore dei cosmetici venduti in farmacia supera gli 1,9 miliardi di euro, in crescita del 4,6% rispetto al 2021, e le stime per il 2023 prevedono un ulteriore incremento di 3,2 punti percentuali. Sono i dati che fanno da sfondo all'edizione 2023 di Cosmofarma Exhibition, la kermesse dedicata al settore cosmetico e farmaceutico, in programma in fiera a Bologna dal 5 al 7 maggio. Al centro della manifestazione, che sarà quest'anno 'smart&green', vi sono le grandi sfide tra sostenibilità e un sistema che sia digitalizzato e integrato. Per questo, il claim scelto è 'interconnessioni sostenibili'.

"La farmacia è il terzo canale distributivo di cosmetici nel nostro Paese", sottolinea il presidente del gruppo Cosmetici in Farmacia di Cosmetica Italia, Luigi Corvi. "Investire e proporre un'offerta sempre più ampia - osserva - è senza dubbio un'opportunità per la farmacia, indispensabile presidio sul territorio per tematiche, non solo legate alla salute, ma anche al benessere, alla cura di sé, alla prevenzione e alla protezione".

Secondo i dati Kantar e Cosmofarma, il 60% degli italiani mostra grande attenzione alla sostenibilità ambientale, eppure la salute non rientra tra le prime dieci preoccupazioni sostenibili: un individuo su tre non sa dove trovare prodotti che possano risultare etici. Il 'Cosmetic Summit' sarà l'occasione per approfondire l'andamento del settore, con particolare attenzione ai nuovi trend di consumo.

Ospite dell'edizione sarà Oscar Di Montigny, scrittore, divulgatore e keynote speaker internazionale, ideatore dei principi dell'Economia Sferica e della Humanovability, esperto di Mega Trends, Innovazione, Sostenibilità e Positive Impact.

Tra i 'Cosmofarma Awards' entra 'Smart&Green in Fiera', che premia strategie e comportamenti degli espositori per un'esperienza in fiera meno impattante; nuovo è anche il riconoscimento 'Company Award' dedicato alle aziende che investono in sostenibilità. (ANSA).