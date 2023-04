Bassani e Morandi, un percorso di lettura in quattro tappe

(ANSA) - BOLOGNA, 04 APR - Il Museo Morandi e Casa Morandi presentano 'Non resterai che tu, e la luce assonnata', un percorso di lettura intorno al 'Giardino dei Finzi Contini' di Giorgio Bassani e alla pittura di Giorgio Morandi, realizzato in collaborazione con Fondazione Cineteca di Bologna nell'ambito del Patto per la lettura. Primo incontro mercoledì 12 aprile, l'ultimo il 3 maggio.

Il percorso, suddiviso in quattro tappe, intende promuovere una lettura partecipata e approfondita del capolavoro di Bassani mettendolo in relazione con uno dei pittori da lui più amati, Giorgio Morandi. La prima edizione del romanzo, pubblicato da Einaudi, presenta a pagina 88 una riproduzione dell'acquaforte 'Campo di tennis' (1923) di Morandi. Una scelta che è la storia di un'amicizia, ma soprattutto la storia della stima reciproca di due grandi protagonisti della cultura del Novecento. A guidare sarà Alessandra Sarchi, scrittrice e storica dell'arte.

Ogni incontro sarà preceduto da un momento di approfondimento su un'opera specifica in relazione al tema - incisioni, oggetti, paesaggio - a cura delle curatrici del Museo Morandi e verranno segnalate proposte di lettura disponibili nelle biblioteche di Bologna. (ANSA).