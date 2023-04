Baby gang picchia e rapina due 17enni a Bologna, 4 arresti

In quattro, tutti minorenni, hanno preso di mira in centro a Bologna due coetanei per rapinarli, prima avvicinandoli con una scusa per attaccare briga, poi con minacce e pugni in faccia. Una rapina è fallita grazie all'intervento di un passante mentre l'altra, davanti a un fast food, è riuscita: la vittima, un 17enne che era con la fidanzata, è stato derubato del portafogli e picchiato, finendo con il naso fratturato. La fuga della baby gang, composta da due 16enni e due 17enni, è durata poco perché la polizia li ha intercettati poco dopo in un altro fast food del centro, dove i quattro avevano usato il bancomat del ragazzo rapinato per comprare panini e bevande. Sono stati tutti arrestati per rapina pluriaggravata e tentata rapina, e denunciati per avere utilizzato in modo fraudolento la carta magnetica della vittima.

Le due aggressioni sono avvenute ieri pomeriggio, nel giro di mezz'ora. La prima in via Piella, dove un 17enne che era da solo è stato avvicinato dal quartetto e colpito al volto. Gli hanno intimato di consegnare i soldi, ma un passante si è accorto di quello che stava succedendo e ha messo in fuga i rapinatori.

Poco più tardi, i quattro ci hanno riprovato davanti a un fast food in via Indipendenza, prendendo di mira nello stesso modo l'altro 17enne: qualche frase minacciosa, poi un pugno in faccia e la rapina del portafogli. Prima di essere medicato dal 118 e ricevere 10 giorni di prognosi per la frattura del setto nasale, il giovane è riuscito a vedere la direzione di fuga della banda, lungo via Ugo Bassi, e l'ha indicata agli agenti di una Volante.

Nel frattempo, ha ricevuto sul cellulare l'avviso che il suo bancomat era stato appena utilizzato in un altro fast food, poco lontano. Il gruppetto è stato infatti trovato dai poliziotti dentro il ristorante. I quattro sono stati riconosciuti da entrambe le vittime. Inoltre, uno aveva il portafogli appena sottratto, un altro aveva il bancomat e un terzo la tessera Tper del ragazzo.

Tutti, tranne uno, avevano già precedenti per reati simili e dopo l'arresto sono stati portati al carcere minorile del Pratello. (ANSA).