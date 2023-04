AI, web marketing e climate change al Wmf di Rimini

(ANSA) - RIMINI, 04 APR - È online l'anteprima del programma formativo della prossima edizione del Wmf, il festival sull'innovazione tecnologica e digitale, in programma i prossimi 15-17 giugno alla fiera di Rimini. Oltre 1.000 gli speaker previsti distribuiti negli oltre 80 stage che esploreranno i principali temi legati alle nuove tecnologie, al digital marketing e web analytics, passando per Artificial Intelligence, sostenibilità e cambiamento climatico, open innovation, coding, crypto, blockchain, Web 3, etica e informazione.

"Lavoriamo per mettere a disposizione strumenti concreti per partecipare attivamente alla costruzione di un futuro migliore" - afferma Cosmano Lombardo, ceo e fondatore di Search On Media Group e ideatore del Wmf - "con focus verticali su temi sensibili che necessitano di maggiore comprensione e chiarezza, come l'Artificial Intelligence, soprattutto nelle sue applicazioni al mondo del lavoro e dell'educazione".

Tra i nomi presenti sul palco, i già annunciati Bill Reichert di Pegasus Tech Ventures, Dror Gill, ceo di Gamdala, Alejandra de Iturriaga Gandini, direttrice del settore telecomunicazioni e audiovisivi in Cnmc e l'attivista per i diritti umani Siyabulela Mandela. A questi si uniranno altri come Carmen Sprus, project leader per Ey Carbon, Paolo Iabichino, fondatore dell'Osservatorio Ipsos Civic Brands, Holger Zscheyge, managing director di Infotropics Media, Anka Gajeentan, ceo di Immanence Diletta Huyskes, e referenti di brand come Google, Oracle, Microsoft e Wwf. (ANSA).