Prorogata al 16/4 mostra Fioravanti al Museo delle ceramiche

(ANSA) - FAENZA, 03 APR - E' stata prorogata al 16 aprile la mostra "Fioravanti. Fuochi d'Amore" al Museo internazionale delle ceramiche di Faenza (Ravenna). L'esposizione celebra uno spaccato dell'operato artistico del maestro scultore-architetto e artista Ilario Fioravanti (Cesena 1922-Savignano sul Rubicone 2012) in occasione del centenario della nascita, esponendo 46 opere ceramiche.

Fioravanti è uno degli artisti più interessanti nel panorama dell'arte italiana del Novecento: fin da giovane sperimenta diverse tecniche, dal disegno all'incisione e alla scultura, fino ad abbracciare le arti figurative. Da sempre affascinato dall'uso della materia fittile nell'arte egizia, mesoamericana, etrusca e africana, intraprende una carriera ricca di contaminazioni tra mondo contemporaneo e antico, che gli permette di spaziare e produrre moltissimi lavori in ceramica, terracotta policroma, mantenendo una predilizione speciale per la "materia terra". La sua ricerca lo porta a realizzare diverse mostre personali, come nel 2007 alla Koller Galéria di Budapest e a Bruxelles nel 2014 nell'ambito del Semestre di Presidenza dell'Italia nell'Unione Europea.

L'esposizione, curata dall'architetto Marisa Zattini, è allestita nella sala "Project room", adibita alle mostre temporanee del Mic, che porta il visitatore ad ammirare ed interagire direttamente con la bellezza dei dettagli, dei bordi frastagliati, delle campiture libere, delle incisioni e dei disegni "a fresco". (ANSA).