Maltempo: forte vento fa crollare enorme pino su strada Riccione

(ANSA) - BOLOGNA, 03 APR - Il forte vento soffiato in mattinata sulla costa romagnola ha fatto cadere un grosso pino in Viale Dante - una delle arterie principali della città - a Riccione: la pianta crollata di schianto nel primo pomeriggio, ha invaso tutta la strada da una parte all'altra. Non sono state coinvolte persone ma sono stati distrutti un'ampia porzione della pavimentazione del viale, un palo dell'illuminazione pubblica e sono in corso di valutazione eventuali danneggiamenti agli edifici visto che l'albero che era sul lato mare si è adagiato contro il palazzo posto sul lato monte Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per il taglio e la rimozione del pino dalla sede stradale e gli agenti della Polizia locale per dirottare il traffico stante la chiusura temporanea della via. La pianta caduta appartiene a un privato, proprietario della superficie di viale Dante a uso pubblico su cui era cresciuta.

"Ancora una volta possiamo dire che per fortuna non si è fatto male nessuno - osserva in una l'assessore comunale all'Ambiente Christian Andruccioli -. Di questa fortuna però non possiamo permetterci di abusarne. Per questa ragione abbiamo deciso di aumentare i fondi per l'analisi del rischio per il nostro sconfinato patrimonio arboreo che conta circa 50.000 piante". (ANSA).