Giallo in castello, il nuovo podcast di Carlo Lucarelli

"Quella che mi piace di più è la storia del fantasma di Azzurrina, perché è un fantasma di una bambina che gioca e che ride soprattutto. Fa venire un brivido, ma fa anche una gran tenerezza". Così lo scrittore Carlo Lucarelli ha presentato il suo nuovo podcast - Giallo in castello, disponibile da oggi - dedicato al racconto dei misteri, delle congiure e dei delitti avvenuti nei castelli dell'Emilia-Romagna. La storia del fantasma di Azzurrina fa parte del castello di Montebello, in provincia di Rimini, ma le dieci puntate del podcast - prodotto da Azienda promozione turistica (Apt) Servizi Regione Emilia-Romagna in collaborazione con il circuito dei Castelli del Ducato e dei manieri - racconteranno anche gli intrighi e i misteri del castello e la rocca di Agazzano e del castello di Rivalta, in provincia di Piacenza, del castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino, in provincia di Parma, del castello di Bianello (Reggio Emilia), della rocca di Sestola (Modena), della rocca dei Bentivoglio di Valsamoggia (Bologna), del castello Estense di Ferrara, della rocca di Riolo (Ravenna) e di Ravaldino (Forlì-Cesena), del castello di Castrocaro (Forlì-Cesena) e della fortezza di San Leo (Rimini).

"Abbiamo cercato di raccontarli sia da un punto di vista misterioso, parlando ad esempio dei fantasmi e degli intrighi - ha spiegato Lucarelli - ma raccontiamo anche la parte architettonica. Pensate che bello entrare dentro, rimanere con la bocca aperta e avere un piccolo brivido perché hai l'impressione che ti sia passato qualcosa alle spalle".

Ogni settimana uscirà una puntata su tutte le piattaforme di podcasting. "Attorno ai castelli c'è un territorio, ci sono imprese, aziende ed eccellenze e si possono costruire delle esperienze uniche - ha sottolineato Andrea Corsini, assessore emiliano-romagnolo al Turismo - credo sia importante per attirare i turisti e alzare il tasso di internazionalizzazione della nostra offerta turistica". (ANSA).