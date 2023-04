Vasto incendio in una ditta di rifiuti a Modena

Vasto incendio un'azienda di raccolta rifiuti in corso a Modena. Dalle 18 alcune squadre dei Vigili del Fuoco sono impegnate per lo spegnimento e per contenere le fiamme. Il rogo riguarda la ditta Longagnani Ecologica ed è momentaneamente chiusa via Giardini, zona Baggiovara. (ANSA).