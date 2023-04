Fiere: a Rimini parte Mir, con la console di 'The Wall Tour'

Luci accese e musica in primo piano per la sesta edizione di Mir, alla fiera di Rimini da oggi a martedì 4 aprile. L'unica fiera in Italia dedicata alle tecnologie audio, video, controllo e illuminazione per concerti, spettacoli, education, retail, musei ed hospitality - organizzata da Italian Exhibition Group (Ieg) - ha aperto tra novità e curiosità. Per i nostalgici del rock, c'è lo stesso modello di console luci Ava Matrix utilizzato durante i concerti dei Pink Floyd di The Wall Tour (1980 - 1981), prestata in occasione della fiera da Aldo e Roberto Fontana di Avl Produzioni S.C, e visibile all'interno dell'area Avolites nel padiglione A2, dedicato a Audio/Effetti Experience. E' soprattutto presente il futuro di tutto il mondo multimediale legato allo spettacolo e all'intrattenimento . Si potranno provare esperienze acustiche immersive, che fanno vivere il riverbero come in una cattedrale o in una caverna. E ammirare in azione videoproiettori di dimensioni ridotte capaci di trasformarsi in grandi sistemi per effetti luminosi, composizioni di schermi mobili in grado di assumere qualsiasi forma e di essere rivestiti con qualsiasi tessuto, sistemi interattivi che uniscono il digital signage all'olografico, per la riproduzione tridimensionale di qualsiasi immagine, e assetti di illuminazione evoluti gestibili facilmente con una semplice app. (ANSA).