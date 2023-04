Le famiglie arcobaleno in piazza, sindaca scrive alla Cedu

L'arcobaleno nelle bandiere e negli ombrelli, il tricolore nelle fasce dei sindaci presenti, il rosa nelle magliette indossate da molti partecipanti. Sfidando la pioggia della domenica primaverile, alcune centinaia di persone erano a Bologna, in piazza Maggiore alla manifestazione lanciata da diverse associazioni per protestare contro le politiche del Governo. Davanti alla basilica di San Petronio in tanti hanno voluto rispondere "ai recenti attacchi ai figli delle famiglie omogenitoriali" e chiedere di riconoscere ugualmente tutti gli atti di nascita. Proprio il tema delle trascrizioni è al centro della lettera inviata alla Corte europea dei diritti dell'uomo da Isabella Conti, sindaca di San Lazzaro di Savena e una delle prime, nel suo ruolo, a decidere di continuare a trascrivere i figli delle coppie omogenitoriali, nonostante la direttiva dell'esecutivo Meloni che lo vieta.

"Egregi giudici della Corte Europea per i Diritti dell'Uomo, mi rivolgo a voi per esprimere la mia profonda preoccupazione riguardo alla politica del governo italiano in materia di riconoscimento dei bambini nati da maternità surrogata all'estero", comincia il testo, dove Conti sostiene che il governo utilizza la sentenza della Cassazione del 30 dicembre 2022 "per imporre decisioni politiche esautorando il Parlamento del suo ruolo", creando "una incertezza giuridica relativa all'identità sociale dei minori".

Conti vorrebbe una legge, come molti altri primi cittadini di centrosinistra. Anche Matteo Lepore, sindaco di Bologna, suo avversario alle primarie per le comunali, ora è al suo fianco nella piazza delle Famiglie Arcobaleno, per i diritti delle persone Lgbt: "Oggi è molto importante esserci e con la fascia tricolore perché i sindaci che fanno le trascrizioni hanno deciso di applicare la legge, seguire il dettato della Corte costituzionale e affermare dei diritti e soprattutto non prestare il fianco a nessuna discriminazione. Quello che noi chiediamo è che ci sia una legge più chiara, che il parlamento abbia coraggio", ha detto Lepore. In linea con loro anche Beppe Sala, sindaco di Milano, che ne ha parlato a Mezz'ora in più su Rai3: "Non possiamo lasciare alla ministra Roccella l'idea di indirizzare destini del Paese e di tante famiglie: ne parlino in Parlamento", ha detto. Per Sala, "questo è un governo che ci vuole portare indietro", parlando delle trascrizioni dei figli di famiglie omogenitoriali ma anche della "idiozia del forestierismo linguistico".