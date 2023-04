Allerta vento sulla costa e sulle montagne romagnole

Allerta arancione per vento in Emilia-Romagna, sulla costa e sulla montagna romagnola. Arpae e Protezione civile regionale prevedono per domani, lunedì 3 aprile, venti nord-orientali di burrasca moderata (62-74 Km/h) o forte (75-88 km/h) con possibili rinforzi o raffiche di intensità superiore, su tutto il crinale appenninico e sull'intero settore centro-orientale della regione.

Inoltre si prevede mare agitato al largo e condizioni del mare sotto costa che possono generare localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale. (ANSA).