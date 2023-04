Eleonora Abbagnato è 'Giulietta' al Teatro Regio di Parma

Un ritratto contemporaneo e sfaccettato della più celebre protagonista shakespeariana, per raccontare attraverso la danza l'amore in tutte le sue forme: Eleonora Abbagnato interpreta 'Giulietta', una produzione Daniele Cipriani Entertainment, al Teatro Regio di Parma il 3 aprile alle 20.30. L'étoile palermitana, direttrice del Corpo di Ballo dell'Opera di Roma e già étoile dell'Opéra di Parigi, danzerà assieme a Simone Repele, Sasha Riva, Michele Satriano, e alla figlia, la giovanissima Julia Balzaretti, in un balletto in cinque scene (Blanc et Noir, Le Rouge et Le Noir, Blanc et Noir, Rainbow, Love & Peace, Giulietta), con le coreografie di Simone Repele, Sasha Riva, Uwe Scholz, Giorgio Mancini, i costumi di Anna Biagiotti e le luci di Alessandro Caso. Su musiche che spaziano da Ciajkovskij a Bernstein, eseguite dal vivo a quattro mani e due pianoforti da Marcos Madrigal e Alessandro Stella, la tragedia shakespeariana diviene emblema universale dell'amore in ogni sua forma, tra speranza, ribellione, destino. La passione tra persone di età diverse è il tema di Le rouge et le noir, brano di Uwe Scholz del 1988 su musiche di Hector Berlioz, ispirato al romanzo di Stendhal, interpretato da Eleonora Abbagnato e Michele Satriano.

In 'Giulietta', brano che chiude la serata, coreografia di Sasha Riva e Simone Repele sull'overture-fantasia Romeo e Giulietta di Ciajkovskij, Julia Balzaretti interpreta, al fianco dell'étoile, una piccola Giulietta dei nostri giorni, che, nei suoi sogni a occhi aperti, si riflette nella donna che diventerà. Al centro del programma Rainbow, Love & Peace, coreografia di Giorgio Mancini su musiche tratte da West side story di Leonard Bernstein: i danzatori Rebecca Bianchi, Simone Agrò, Mattia Tortora, Gabriele Consoli, Bryan Ramirez, Michele Satriano danno vita a un mondo dai mille colori, per donare un messaggio di speranza, tolleranza, rispetto delle diversità.

