Covid: meno di 20 pazienti in terapia intensiva in E-R

Scende sotto quota venti il numero di pazienti con il Covid ricoverati nei reparti di terapia intensiva in Emilia-Romagna: attualmente sono 18 (-5 rispetto alla settimana scorsa), mentre negli altri reparti ci sono 415 persone (-17). In calo anche il numero dei nuovi positivi, 1.422 in più (la scorsa settimana l'aumento era stato di 1.501) su 39.127 tamponi eseguiti negli ultimi 7 giorni. I casi attivi nel bollettino settimanale della Regione sono 3.424 (-328), l'87,3% in isolamento con sintomi lievi o senza sintomi. I guariti sono 1.743 e si registrano sette morti: tre in provincia di Parma, uno in provincia di Ferrara, uno in provincia di Ravenna e due in provincia di Rimini. (ANSA).