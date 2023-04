A Bologna il gala di danza 'Les Étoiles' di Daniele Cipriani

Dopo il successo dello scorso maggio in Sala Bibiena, il gala di danza 'Les Étoiles' prodotto da Daniele Cipriani torna a Bologna per inaugurare la stagione di balletto 2023. Si tratta di un'edizione ripensata e, come di consueto ricca di stelle della danza: Bakhtiyar Adamzhan, Silvia Azzoni, Maia Makhateli, Sergio Bernal, Valentine Colasante, Alessandro Frola, Paul Marque, Tiler Peck, Tatiana Melnik, Roman Mejia e Alexandre Riabko. Undici étoiles di fama mondiale provenienti dai principali teatri e compagnie di danza mondiali come l'Hamburg Ballet John Neumeier, l'Het Nationale Ballet di Amsterdam), l'Opéra National de Paris e il New York City Ballet.

Lo spettacolo verrà presentato al Comunale Nouveau, nuova sede della fondazione lirico-sinfonica felsinea in Piazza della Costituzione, l'1 e il 2 aprile alle 20.30 e alle 16, con le musiche dal vivo eseguite dall'Orchestra del Teatro Comunale diretta da Paolo Paroni. Nel corso delle due rappresentazioni verranno proposti brani dal repertorio tradizionale, come i passi a due di Marius Petipa (quello del "Cigno Nero" dal Lago dei Cigni di Ciajkovskij e quello dal Don Chisciotte di Minkus), o di Agrippina Vaganova (Diana e Atteone su musica di Riccardo Drigo), o il lirico passo a due del "Cigno Bianco" sempre dal Lago dei Cigni per la coreografia di Rudolf Nureyev. Ma si spazia anche dal repertorio "neoclassico" di Geroge Balanchine (Diamonds e Ciajkovsky Pas de Deux di The George Balanchine Trust), a quello di una leggenda vivente come John Neumeier (Sylvia su musica di Delibes e Bernstein Dances su quella, appunto, di Bernstein), fino a lavori di un coreografo molto richiesto come Wheeldon (This Bitter Earth sul remix di Otis e Richter e la voce di Dinah Washington). E ancora a brani di danza classica spagnola, coreografati e danzati dal più celebre bailaor dei nostri giorni, Sergio Bernal (Orgía di Turina e il Boléro di Ravel). Caratteristica di questa nuova edizione di "Les Étoiles" è che danzerà anche l'alta moda, grazie ai costumi di stilisti come Giorgio Armani, di Roberto Capucci e di Valentino Garavani. (ANSA).