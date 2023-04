Testimoni di Geova, 2 eventi per l'Emilia-Romagna ad aprile

(ANSA) - BOLOGNA, 30 MAR - I 20.000 Testimoni di Geova dell'Emilia Romagna, insieme agli oltre 260.000 Testimoni in Italia, organizzano nella prima settimana di aprile un programma speciale con due eventi che si terranno a livello mondiale. Il primo appuntamento sarà nel fine settimana dell'1 e 2 aprile. Si tratta di un discorso di 30 minuti dal tema 'Possiamo affrontare il futuro con fiducia!", che sarà tenuto nelle Sale del Regno della regione, i luoghi di culto dei Testimoni di Geova.

La sera di martedì 4 aprile 2023 nelle Sale del Regno e altre strutture per convegni del nostro territorio si celebrerà l'annuale Commemorazione della morte di Gesù Cristo, corrispondente al 14/o giorno del mese lunare di nisan del calendario ebraico, lo stesso giorno in cui Gesù morì nell'anno 33. La partecipazione al discorso speciale e alla Commemorazione è aperta a tutti, spiega la congregazione, e non si fanno collette. (ANSA).