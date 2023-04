Dirigente vieta benedizione in classe, 'la scuola è laica'

Un dirigente scolastico nel Modenese ha vietato al parroco di impartire la benedizione pasquale agli alunni di elementari e medie di un Istituto comprensivo pubblico, sottolineando la laicità della scuola nell'argomentare la decisione presa e invitandolo a procedere con la benedizione, ma all'esterno della struttura. A scriverlo è il Resto del Carlino.

Una vicenda che conduce nella frazione di Massa Finalese, alle porte del comune di Finale Emilia, nella Bassa Modenese.

Spiega Don Carlo, parroco a Massa dal 2015: "Siamo sempre andati nelle scuole per la benedizione delle classi senza alcun problema. Quest'anno, invece, quando ho chiesto il permesso, il dirigente si è opposto".

Dirigente che risponde al nome di Tiziano Mantovani, il quale spiega con queste parole il 'no' al parroco: "La benedizione è un atto di culto e gli atti di culto non si fanno a scuola. La scuola è laica. Un compromesso - aggiunge Mantovani - lo abbiamo trovato perché ho concesso lo stesso di fare la benedizione, ma non nelle aule, bensì davanti alla scuola. Averlo concesso in passato - aggiunge Mantovani - di sicuro non è stata una scelta inclusiva. Non entro nel merito - conclude il dirigente scolastico -, però non è una cosa da fare a scuola anche se la maggioranza è cattolica". (ANSA).