Ramadan: a Bologna 'Iftar Street' in piazza Lucio Dalla

(ANSA) - BOLOGNA, 28 MAR - Calligrafia araba, hennè, 'kids corner' di intrattenimento per i bimbi e molto altro.

Accompagnati da cibo etnico e convivialità. Sono gli ingredienti della quinta edizione dell''Iftar Street', evento cittadino organizzato dalla Comunità islamica di Bologna con l'obiettivo di portare lo spirito del mese di Ramadan con i suoi riti, i suoi sapori e il suo fascino.

"Anche quest'anno - scrive la Comunità - vogliamo condividere con tutti i nostri concittadini il momento solenne dell'Iftar: il pasto che interrompe il digiuno diurno, che avviene dopo l'Adhan, ovvero la chiamata alla preghiera del tramonto, con datteri e acqua, seguiti da un pasto completo".

Dalle 16 di sabato primo aprile saranno aperti gli stand in Piazza Lucio Dalla. Sarà possibile farsi adornare la mano con il henné, farsi scrivere il proprio nome in arabo da due calligrafi e provare diverse degustazioni tipiche del mese di Ramadan.

Dalle 17.30 alle 19 sarà possibile per i bambini svolgere attività ludiche insieme ad alcune educatrici della Comunità, che faranno delle letture bilingue arabo-italiano. Alle 19.42 in punto il muezzin chiamerà alla preghiera del tramonto e si interromperà il digiuno tutti insieme con l'Iftar - cena di Ramadan. L'evento è gratuito e aperto a tutti. (ANSA).