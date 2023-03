Sindaco Bologna consegna Nettuno d'oro a Matilde Callari Galli

Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha consegnato il Nettuno d'oro alla professoressa ed ex senatrice Matilde Callari Galli. Il Nettuno d'Oro è un premio conferito dal Comune ad aziende, cittadini, istituzioni e associazioni culturali che hanno onorato con la propria attività professionale e pubblica la città di Bologna.

Ad aprire la cerimonia l'intervento del sindaco, seguita dalla prolusione di Giovanna Guerzoni, antropologa del Dipartimento di Scienze dell'educazione dell'Università di Bologna, dove la professoressa Callari Galli ha insegnato.

"È stata professoressa ordinaria di Antropologia culturale presso il Dipartimento di Scienze dell'Educazione dell'Università di Bologna, dove ha concluso la sua attività di ricerca e il suo impegno accademico nel 2009 - si legge in un passaggio delle motivazioni del conferimento -. Le sue ricerche, l'hanno portata ad indagare diversi ambiti della società. Ha ricoperto la carica di senatrice della Repubblica nella decima legislatura, dal 1987 al 1992, eletta nella circoscrizione di Bologna, come indipendente nella lista del Partito Comunista Italiano. Socia dell'Associazione Italiana per le Scienze Etno-Antropologiche, ha ricoperto la carica di presidentessa dal 1995 al 1998. Ha contribuito al prestigio di diverse istituzioni cittadine - si sottolinea ancora - come membro del comitato scientifico del Centro Amilcare Cabral, della Fondazione Istituto Gramsci Emilia-Romagna, e nel Collegio di indirizzo della Fondazione Cassa Risparmio in Bologna". Il suo legame con Bologna, la città dove ha scelto di vivere ed insegnare, "è connotato da un forte intreccio tra esperienze umane e professionali".

Dopo la consegna del Nettuno d'oro, il ringraziamento della professoressa Matilde Callari Galli ha concluso la cerimonia.

(ANSA).