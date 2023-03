Resistenza: cittadinanza onoraria di Carpi a aviatore francese

Aviatore dell'esercito francese, aderì alla Resistenza italiana, e il primo dicembre del 1944 perse la vita nella battaglia della frazione emiliana di Cortile, salvando quelle di tre comandanti partigiani che riuscirono così ad organizzare una controffensiva. Ora il Comune di Carpi conferisce all'aviatore Michel Seeten, deceduto all'età di 24 anni, la cittadinanza onoraria alla memoria: la proposta del sindaco Alberto Bellelli è stata approvata in consiglio comunale nonostante l'astensione di Fratelli d'Italia e l'assenza della Lega.

Seeten, paracadutato fra Carpi e Novi l'8 agosto 1944 causa avaria al suo cacciabombardiere, fu subito soccorso da partigiani, ai quali decise di unirsi anziché attraversare il fronte e ricongiungersi al proprio reparto. Partecipò a numerose operazioni della Resistenza carpigiana, ricorda il Comune di Carpi in una nota, e il primo dicembre fu sorpreso dai nazi-fascisti in una casa di campagna, a Cortile di Carpi, insieme a tre dirigenti partigiani e una staffetta: invece di tentare la fuga con loro, si consegnò al nemico confidando nella Convenzione di Ginevra, con ciò favorendo l'allontanamento dei compagni. Il suo nome risulterà tra i 24 morti della battaglia di Cortile, tra partigiani e civili. (ANSA).