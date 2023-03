'Inclusa est flamma', libro ricorda secentenario morte Dante

(ANSA) - RAVENNA, 24 MAR - Esce sabato 25 marzo, in occasione del Dantedì, il volume 'Inclusa est flamma. Ravenna 2021: il Secentenario della morte di Dante' (Ravenna, Angelo Longo Editore): prende le mosse dall'omonima mostra tenutasi nella Biblioteca Classense dal 12 settembre 2020 al 17 luglio 2021 e contiene una prefazione di Giordano Bruno Guerri, storico e presidente della Fondazione "Il Vittoriale degli Italiani", che ha ospitato una versione rivista della mostra. Il titolo di mostra e volume è ricavato dai famosi sacchi in iuta contenenti foglie d'alloro del Vittoriale, con i quali Gabriele d'Annunzio, in occasione del centenario dantesco del 1921, volle omaggiare il Sommo Poeta, incoronandolo simbolicamente e indicando la tomba di Dante come un monumento sacro per tutti gli italiani.

Il Vittoriale ospita oggi, in deposito pluriennale, uno dei tre sacchi realizzati nel 1921, mentre gli altri due sono visibili a Ravenna a Casa Dante.

"Tra i lasciti delle celebrazioni del centenario del 2021 - dice l'assessore alla cultura Fabio Sbaraglia - oltre ad annoverare la restituzione alla città di una Zona Dantesca impreziosita, grazie all'importante restauro dalla Tomba di Dante, il riallestimento del Museo Dante, l'apertura di Casa Dante e l'avvio della lettura perpetua presso la Tomba, va annoverata anche questa importante mostra che ha valorizzato il patrimonio dantesco della città e di cui questa pubblicazione costituisce un fondamentale elemento non solo di preziosa testimonianza ma anche di approfondimento".

Curato da Benedetto Gugliotta, responsabile dell'Ufficio Tutela e valorizzazione dell'Istituzione Biblioteca Classense, e ricco di fotografie a colori, il libro contiene saggi dei "classensi" Floriana Amicucci, Daniela Poggiali, Claudia Foschini e Benedetto Gugliotta, e contributi di Alessandro Luparini, direttore della Fondazione Casa di Oriani, e di Valentina Raimondo, ricercatrice dell'Università di Bergamo.

Sarà in vendita a 15 euro al book shop della Classense e nelle principali librerie di Ravenna e online grazie all'editore Longo. (ANSA).