Il museo d'impresa di Unipol Cubo festeggia 10 anni

(ANSA) - BOLOGNA, 24 MAR - Nato a Bologna nel 2013 in occasione dei 50 anni di Unipol, Cubo (Museo d'impresa di Unipol) fin dalla sua nascita si è caratterizzato come luogo innovativo e hub culturale dove il visitatore può vivere diverse esperienze, può fruire di spazi per esposizioni temporanee d'arte, di una mediateca multimediale che contiene tutto l'archivio storico del Gruppo, di workshop e laboratori, di spettacoli e concerti. In occasione dei 10 anni, Cubo festeggia il 26 marzo alle 20:30 con un concerto di Nicola Piovani all'Unipol Auditorium di via Stalingrado, 37 (ingresso gratuito), al quale nel corso dell'anno si aggiungeranno altre iniziative.

Dopo avere aperto una seconda sede nella Torre Unipol, aumentando così gli spazi per eventi, mostre e attività educative, negli ultimi anni Cubo ha risposto all'incertezza e alle sfide poste dalla pandemia adottando una modalità di approfondimento e divulgazione della cultura anche in logica digitale, in grado cioè di coniugare l'immediatezza e la fruibilità del digitale con l'interazione fisica. Questo approccio ha consentito di arrivare ad un pubblico sempre più ampio e di coinvolgere migliaia di persone attraverso eventi, iniziative divulgative e educative.

Le iniziative che celebrano il decennale prendono il via dunque con "Note a margine", lo spettacolo in cui il compositore Premio Oscar Nicola Piovani condivide con il pubblico esperienze, ricordi ed emozioni di oltre quaranta anni di carriera. Sulla scia di memorie e aneddoti, il maestro ripercorre alcuni grandi incontri che hanno segnato il suo percorso, da Federico Fellini ai fratelli Taviani, fino a Vincenzo Cerami e Roberto Benigni, dal Premio Oscar del 1999 per la colonna sonora di La vita è bella, ai quattro David di Donatello, con le note del suo pianoforte, insieme al sassofono di Marina Cesari e al contrabbasso di Marco Loddo.

Gli eventi dei dieci anni di Cubo proseguiranno con la presentazione del secondo volume del catalogo del Patrimonio artistico del Gruppo Unipol e la presentazione di un'analisi in collaborazione con il Politecnico di Milano sul valore generato dal Museo d'impresa del Gruppo. (ANSA).