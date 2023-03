All'autodromo di Imola al via il restauro del monumento di Arman

(ANSA) - IMOLA, 24 MAR - E' stato avviato oggi il restauro del monumento di Arman posto all'ingresso dell'Autodromo di Imola: 'Rampante', questo il titolo dell'opera, è un 'assemblage' di cinque metri di altezza di una pila di repliche in bronzo della Ferrari F40. La stessa casa di Maranello diede all'artista il colore rosso originale per dipingere il monumento. Inaugurato nel '99 in occasione del Gp di San Marino vinto proprio dalla Ferrari di Michael Schumacher, sarà pronto per il Gp di F1 in programma dal 19 al 21 maggio. Il costo complessivo è di 36mila euro più Iva, che sarà sostenuto da Formula Imola e da alcuni sponsor.

"L'intervento di restauro viene realizzato direttamente in loco poiché il bene è considerato inamovibile; le saldature presenti che collegano ogni elemento costitutivo non possono essere svincolate poiché arrecherebbero danni alla materia costitutiva originale creando scompensi conservativi", spiega Giacomo Perna. uno dei due restauratori dell'opera. Il restauro della scultura, che sarà riportata alla sua colorazione originale, "vuole essere un omaggio che vogliamo fare alla cittadinanza e a tutti i turisti che verranno a visitare l'Autodromo proprio nel 70/o dalla nascita del Circuito", commenta il suo presidente, Pietro Benvenuti.

"Il restauro finalmente parte", aggiungono il sindaco di Imola, Marco Panieri, e l'assessore all'Autodromo, Elena Penazzi. "Anche il Consiglio comunale, attraverso una mozione presentata dal Gruppo Imola Corre, si è espresso in merito. Dopo il 'semaforo verde' della Fondazione Arman, a cui fanno capo tutte le opere dello scultore francese scomparso, si è partiti con le procedure di affidamento. Abbiamo studiato con i tecnici il metodo migliore per questo lavoro, non facile perché dovrà riportare alla luce il colore rosso Ferrari delle origini. Siamo però molto contenti di poter mostrare il monumento restaurato in tempo per il Gran Premio 2023". (ANSA).