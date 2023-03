Scoppia bombola su un'auto al distributore, un ferito grave

Un 46enne è rimasto ferito in modo grave ed è stato portato in ospedale in ambulanza, a causa dell'esplosione di una bombola Gpl all'interno di un'auto in via Alberelli, zona Borgo Panigale, periferia ovest di Bologna. Lo scoppio è avvenuto durante un'operazione di rifornimento in un distributore di carburante, provocando danni importanti alle strutture. Vigili del fuoco e 118 hanno soccorso anche altre tre persone, che non avrebbero avuto però necessità di cure e stanno mettendo in sicurezza la zona. Per i rilievi procedono i carabinieri della Compagnia di Borgo Panigale. Dai primi accertamenti non ci sarebbero dubbi sull'origine accidentale di quanto avvenuto.