Iren: nel 2022 investimenti record per 1,5 miliardi (+56%)

Iren ha realizzato nel 2022 investimenti record pari a 1,5 miliardi di euro, in crescita del 56% rispetto all'anno precedente, destinati allo sviluppo impiantistico rinnovabile e agli impianti di trattamento rifiuti, alla resilienza delle reti di distribuzione e all'efficientamento energetico degli edifici. Il bilancio, approvato dal consiglio di amministrazione, si chiude con un utile netto a di 226 milioni di euro, in contrazione del 25% rispetto al 2021 per maggiori oneri finanziari su derivati per 21 milioni e per l'impatto negativo del Contributo di solidarietà stimato pari a 27 milioni di euro. I ricavi consolidati al 31 dicembre 2022 si attestano a 7,86 miliardi di euro in aumento del +58,7% rispetto all'esercizio 2021, grazie soprattutto ai maggiori ricavi energetici.

L'ebitda ordinario è in crescita del 6,4% e la proposta di dividendo, in linea con piano industriale, è pari a 0,11 euro per azione (+10%). Il debito netto cresce di 440 milioni di euro, "grazie all'ottima gestione del capitale circolante netto".

Il consolidamento di Sei Toscana e le nuove assunzioni, il 50% delle quali di under 30, hanno portato all'ingresso nel Gruppo di 1.530 persone. Oggi i dipendenti sono oltre 10.580.

(ANSA).