In Emilia-Romagna i supermercati trainano il commercio

In Emilia-Romagna il commercio ha chiuso il 2022 con un incremento (+2,1%) nel quarto trimestre a prezzi correnti. Il dato sull'aumento - rispetto al terzo trimestre dello stesso anno - è stato fornito dall'indagine congiunturale realizzata di Camere di commercio e Unioncamere Emilia-Romagna, che sottolinea come a trainare la ripresa sono stati principalmente supermercati, ipermercati e grandi magazzini.

"Le vendite del dettaglio specializzato alimentare sono aumentate dell'1,1% rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno - si legge in una nota - Anche le vendite del dettaglio specializzato non alimentare sono aumentate dell'1,1%, grazie alla stagionalità favorevole e nonostante la riduzione del potere di acquisto". Per quanto riguarda la vendita di abbigliamento e accessori si conferma la tendenza negativa: le vendite sono diminuite del 2,1% rispetto allo stesso periodo del 2021. Le imprese regionali attive nel commercio, al 31 dicembre 2022, sono 41.917: in un anno ce ne sono 840 in meno e si tratta discesa più consistente degli ultimi dieci anni. (ANSA).