Donne uccise, due mesi per la perizia psichiatrica sul guidatore

(ANSA) - MILANO, 23 MAR - E' stata affidata allo psichiatra Raniero Rossetti la perizia per valutare la capacità di intendere e di volere al momento dei fatti del 39enne italiano di origine marocchina che, il 18 febbraio verso le 2.30, ha travolto con la sua auto, alla barriera autostradale Ghisolfa sulla A4 Torino-Milano, la macchina con a bordo due donne, Laura Amato, 54 anni, e Claudia Turconi, 59 anni, morte nello schianto.

L'incarico è stato conferito stamani nell'udienza davanti al gip di Milano Ileana Ramundo, dopo la richiesta di perizia psichiatrica avanzata dal pm Paolo Filippini. L'esperto avrà poco meno di due mesi per depositare la sua relazione, anche valutando l'eventuale pericolosità sociale del 39enne, e poi la perizia verrà discussa in un'udienza il 22 maggio.

Nei giorni scorsi il giudice ha applicato per l'indagato, accusato di omicidio colposo plurimo e difeso dal legale Wally Salvagnini, una misura di sicurezza per pericolosità sociale, con obbligo di ricovero nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Piacenza e libertà vigilata per un anno. Interrogato per rogatoria dal gip di Piacenza l'uomo, che era apparso lucido, aveva provato pure a fornire una sua ricostruzione, sostenendo che volesse frenare. Nessun segno di frenata, invece, è stato accertato e l'auto viaggiava a quasi 150 km/h. L'uomo era risultato positivo a cannabis e benzodiazepine ed era in cura dal '95 con una diagnosi di "disturbi psicotici". (ANSA).