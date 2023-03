Carabinieri: Gen. Stefanizzi visita Legione Emilia-Romagna

(ANSA) - BOLOGNA, 23 MAR - Il generale di corpo d'armata Maurizio Stefanizzi, da pochi giorni al vertice del comando interregionale Carabinieri Vittorio Veneto, ha visitato in mattinata il comando Legione Carabinieri Emilia-Romagna, ospitato nella caserma Manara di via dei Bersaglieri, a Bologna.

Accolto dal comandante regionale Massimo Zuccher e dal comandante provinciale di Bologna Rodolfo Santovito, ha incontrato i carabinieri dell'organizzazione territoriale, mobile e speciale che operano nel territorio regionale, delegazioni del consiglio base di rappresentanza, delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, dell'Associazione Nazionale Carabinieri e dell'Associazione Nazionale forestali.

Stefanizzi ha ringraziato il personale per la quotidiana opera di assistenza alle comunità. Nel corso della giornata, dopo avere visitato anche la Compagnia dei Carabinieri di San Lazzaro di Savena, ha incontrato anche il prefetto di Bologna Attilio Visconti e l'arcivescovo Matteo Maria Zuppi. (ANSA).