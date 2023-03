Ferrara Musica alla Pinacoteca di Palazzo dei Diamanti

(ANSA) - FERRARA, 22 MAR - Ferrara Musica esce dal Teatro Comunale "Claudio Abbado" e porta un ciclo di quattro concerti cameristici alla Pinacoteca Nazionale di Palazzo dei Diamanti.

Ad aprire il cartellone, curato dal violinista Nicola Bruzzo, il 5 maggio, sarà il Trio d'archi Boccherini, protagonista di un programma inedito tra Ottocento e Novecento, che spazia dal Trio per archi di Ermanno Wolf-Ferrari al Trio op. 9 n.3 di Beethoven, passando per la Serenade del compositore ungherese Ernst von Dohnányi.

Il 19 maggio, Alexandra Conunova e Denis Kozhukhin (Violino e pianoforte) proporranno un impaginato che comprende la Sonata n.

2 di Enescu, le Danze popolari rumene di Bartók e la Sonata op.

108 di Brahms.

Il terzo e il quarto appuntamento della rassegna sono dedicati al pianoforte: la pianista tedesca Elisabeth Brauß, in concerto il 26 maggio, disegnerà un percorso che prende le mosse dal Concerto BWV 974 di Johann Sebastian Bach, trascrizione di un concerto di Alessandro Marcello per oboe, archi e basso continuo, per approdare poi a tre capisaldi del pianismo Ottocentesco: le Variations sérieuses op. 54 di Mendelssohn, i Quattro Klavierstücke op. 119 di Brahms e il Faschingsschwank aus Wien op. 26 di Schumann. A conclusione del ciclo, invece, tornerà a Ferrara la pianista Gile Bae, già protagonista a ottobre di un applauditissima esibizione con l'Orchestra Rai di Torino, per proporre due brani di Bach, le Toccate BWV 914 e BWV 911, e l'integrale dei Preludi op. 28 di Chopin. L'ingresso ai concerti è possibile acquistando il biglietto della Pinacoteca (intero 8 euro, ridotto da 2 a 5 euro, giovani fino a 18 anni gratuito) ed è garantito fino a esaurimento della capienza massima della sala. (ANSA).